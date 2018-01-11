إقامة دبي تطلق كتاب تحقيق الريادة الابتكارية العالمية 10X

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مؤخراً، كتاب «تحقيق الريادة الابتكارية العالمية X 10»، ويهدف هذا الكتاب إلى تعزيز نشر ثقافة الابتكار الجذري ومفهوم 10X، وأن يكون خطوةً مهمة في مسيرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وجميع المؤسسات الأخرى في دبي في عالم الابتكار والريادة المؤسسية.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: « يعتبر الكتاب كتاباً متخصصاً في مجال الابتكار، مشيراً أن المحور الأساسي الذي يقوم عليه الكتاب هو الابتكارات الجذرية، وكيفية تحقيق «مبادرة دبي X10»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة القمة العالمية للحكومات العام الماضي لتحقيق رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، وذلك من خلال آليات عمل جديدة تستشرف المستقبل وتحاكيه، لتساهم في استدامة تنافسية إمارة دبي.

وأضاف المري: « يعد إصدار الكتاب خطوة مهمة في دعم مسيرة الإبداع والابتكار في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتفعيلاً لذلك استحدثت الإدارة مركز الإبداع والابتكار لديها، ليكون الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز الموظفين لتقديم الأفكار الإبداعية الخلّاقة، وجعل الابتكار جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للإدارة».

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