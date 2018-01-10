المعارضة التونسية تتعهد بتوسيع الاحتجاجات المعيشية

أخبار الآن | تونس - (وكالات)

تعهد حزبُ المعارضة الرئيسي في تونس، بتوسيعِ نطاقِ الاحتجاجات حتى إسقاطِ قانونِ المالية، الذي وصفهُ بأنهُ جائرٌ وغيرٌ عادل، وذلك بعدَ ليلةٍ من الاحتجاجاتِ العنيفة في تونس قُتل فيها شخص.

وقال حَمة الهَمَامي زعيمُ الجبهةِ الشعبية إن هناكَ اجتماع مع أحزابِ معارضةٍ أخرى لتنسيقِ التحركات، وزيادةِ وتيرةِ الاحتجاجات ، داعيا التونسيينَ إلى مواصلةِ النضال ..

وأقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/كانون الثاني الحالي.

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