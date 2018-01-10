الداخلية التونسية تخاطب المحتجين الغاضبين بهاشتاغ

أخبار الآن | تونس - تونس - (وكالات)

أطلقت وزارة الداخلية التونسية هاشتاج يدعو الشباب المحتجين على غلاء الأسعار، إلى عدم التخريب، وهي خطوة غير مسبوقة في منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

وشاركت الداخلية التونسية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، وسم "ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك".

وشهد ليل الثلاثاء، مواجهات ليلية بين قوات الشرطة و محتجين قام عدد منهم بتخريب و نهب عدد من المرافق العامة و المحلات التجارية، بكل من محافظات منوبة و القصرين و قفصة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من قوات الأمن جراء تعرضهم للرشق بالحجارة مع تسجيل حالة وفاة لأحد المحتجين، بمنطقة طبربة و إيقاف 44 شخصًا بمختلف المناطق التي اندلعت فيها مواجهات ليلية.

في غضون ذلك، أدخل البرلمان التونسي تغييرًا على جدول أعماله، الثلاثاء، ليخصص الفترة الصباحية للاستماع إلى مداخلات النواب و سماع اقتراحاتهم بشأن الأحداث الأخيرة.



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