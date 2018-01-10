الحريري: محادثات جديدة حول سوريا في جنيف خلال 10 ايام

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)



أعلن رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري لوكالة فرانس برس ان جولة جديدة من المباحثات حول النزاع السوري ستُعقد في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي في جنيف تحت اشراف الامم المتحدة، على ان تستمر لمدة ثلاثة ايام.



وقال الحريري ان الامم المتحدة تَبقى الطرف المؤهَل اكثر من غيره للاشراف على مساعي التوصل لحل سياسي في سوريا ، في اشارة ضمنية الى المحادثات التي دعت اليها روسيا في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي في مدينة سوتشي.



وعن محادثات سوتشي هذه قال الحريري "لم نتلق اي دعوة رسمية ولا نعرف ما هو الهدف الفعلي الذي تسعى اليه روسيا" من الدعوة لهذه المحادثات، من جهته أعرب السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الامن الدولي حول سوريا الثلاثاء عن "أمله" في ان تشارك المنظمة الدولية في محادثات سوتشي المرتقبة.



وقال نيبينزيا "ليس هناك بديل عن جنيف، ولكن هل تم احراز تقدم في جنيف؟"، مشددا على ان الهدف من محادثات سوتشي هو "اعطار دفع لمسار جنيف نحو حل سياسي"، وكانت الجولة الثامنة من محادثات جنيف في مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي فشلت في تحقيق اي تقدم. واكدت المعارضة انها تريد البحث في مصير رئيس النظام السوري بشار الاسد خلال المفاوضات حول المرحلة الانتقالية الامر الذي ترفضه دمشق بشكل كامل. وحمّلت الامم المتحدة النظام مسؤولية فشل تلك الجولة من المفاوضات.



وبحسب نصر الحريري فإن الامم المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن مشاركتها بمحادثات سوتشي، مضيفا ان المعارضة السورية "لا تستبعد تماما" الذهاب الى سوتشي، الا انه اعتبر ان تحقيق تقدم في محادثات جنيف المقبلة يجعل لقاء سوتشي بلا فائدة، وتابع الحريري ان "الامم المتحدة لن تشارك في سوتشي الا في حال دعمت محادثات روسيا عملية جنيف".



واعلن الحريري انه التقى الاثنين في نيويورك الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والامين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، واكد مكتب الاتصال التابع للامم المتحدة حصول اللقاء بين الحريري وغوتيريش مكتفيا بالقول ان الاخير "رحب" باستعداد وفد المعارضة "للمشاركة من دون شروط بالجولة القادمة من المحادثات في جنيف".



وتابع الحريري "ننتظر تسلم دعوة رسمية قريبا" للمشاركة في محادثات جنيف، وبحسب الحريري فان على الامم المتحدة ان تقدم قريبا تفاصيل حول طريقة وضع الدستور الجديد لسوريا وكيفية اجراء انتخابات.

ولم يتمكن الحريري من لقاء المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بسبب تضارب في المواعيد، حسب ما افاد مصدر سوري معارض.



ويتوجه الحريري مساء الثلاثاء الى واشنطن حيث سيبقى حتى الجمعة، واوضح الحريري انه سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس الاميركي كما ينوي عقد لقاء مع مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، وختم الحريري قائلا "نتوقع من الولايات المتحدة ان تقوم بدور" في عملية البحث عن حل سياسي للازمة السورية.

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