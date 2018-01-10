البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

أخبار الآن | مصر - (ا ف ب)



وافقَ مجلسُ النوابِ المصري على تمديدِ حالةِ الطوارىء في البلاد لمدةِ ثلاثةِ أشهر..

ووفقَ الجريدة الرسمية فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذَ ما يلزم لمواجهةِ أخطارِ الإرهابِ وتمويلهِ وحفظِ الأمنِ بجميعِ أنحاءِ البلاد..

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بداية الشهر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارًا من 13 كانون الثاني/يناير الجاري نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.



وفي نيسان/ابريل 2017 وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما واسفرا عن مقتل 45 شخصا على الاقل.



وكان التنظيم أعلن أنه وراء تفجيري الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية وهدد بشنّ المزيد من الهجمات. كما تبنى التنظيم تفجير كنيسة في القاهرة في كانون الاول/ديسمبر 2016 أدى الى مقتل 29 شخصا.



وفرضت حالة الطوارئ للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات اوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة في تموز/يوليو 2013.



وفي نيسان/ابريل 2017 وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما واسفرا عن مقتل 45 شخصا على الاقل.



وكان التنظيم أعلن أنه وراء تفجيري الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية وهدد بشنّ المزيد من الهجمات. كما تبنى التنظيم تفجير كنيسة في القاهرة في كانون الاول/ديسمبر 2016 أدى الى مقتل 29 شخصا.



وفرضت حالة الطوارئ للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات اوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة في تموز/يوليو 2013.

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