تحذير أمريكي: "الشباب" الصومالية قد تكون "داعش 2018"

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (غرفة الاخبار)



حذر عدد من القادة العسكريين بالجيش الأمريكي من تصاعد خطورة مليشيا الشباب الصومالية، ما يؤهلها لتحل محل داعش في عام 2018.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا بسيارة مفخخة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وراح ضحيته 512 شخصا في مقديشو، لفت أنظار أجهزة الأمن للمليشيا الإرهابية بشكل كبير خشية من قدراتها على شن هجمات إرهابية أكبر في المستقبل على الصعيد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قولهم إن الشباب الإرهابية أثبتت قدرتها على شن هجمات دولية خارج الصومال بعد الهجمات التي تبنتها بدول غرب إفريقيا.

ورغم عدم قيام المليشيا الإرهابية بأي هجمات بأوروبا والولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن ذلك مرهون بالوقت إذا ما تحصلت على مصادر دعم وتمويل يمكنها من ذلك.



وميليشيا الشباب الصومالية جماعة إرهابية نشطت في الصومال، تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، وتم تصنيفها رسميا منذ نشأتها في 2004 كجماعة إرهابية من قبل عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والسويد.

عبر الهاتف من تونس الدكتور اعلية العلاني - خبير في الجماعات المتشددة

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