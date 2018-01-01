برج خليفة يحتفل بقدوم العام الجديد بالاضوء الليزرية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قضى الآلاف من سكان دبي الساعات الأخيرة من عام 2017 والأولى من عام 2018، أسفل برج خليفة أعلى مبنى في العالم، الذي ازدان بالليزر والموسيقى الصاخبة بدلا من الألعاب النارية، احتفالا بالعام الجديد.

وحسب تقديرات شرطة دبي، فإن نحو مليون ونصف المليون شخص من المفترض أن يكونوا قد شاهدوا احتفالات المدينة بحلول العام الميلادي الجديد.

وفي وقت سابق، قال العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" العقارية أحمد ثاني المطروشي، إن الشركة بخطوتها الجديدة، عرض الليزر، تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

وانتشر رجال الأمن في مناطق الاحتفالات في دبي، من أجل تسهيل حركة الزوار وحفظ الأمن.

وفي العاصمة أبوظبي كانت جزيرة المارية مسرحا للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث رصد الآلاف اللحظات الأولى لعام 2018.

وشاهد الآلاف من المقيمين في أبوظبي الألعاب النارية التي أضاءت السماء في عدة مناطق، منها جزيرة المارية وكورنيش المدينة.

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