3 ملايين طالب وطالبة يبدأون اختبارات منتصف العام في السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )



يتجهُ اليوم (الأحد) أكثر من ثلاثةِ ملايينِ طالبٍ وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في السعودية لأداءِ اختباراتِ منتصفِ العام الدراسي، فيما شدّدت إداراتُ التعليم على متابعةِ سيرِ اختباراتِ الطلاب وتسهيلِ الصعوبات التي تواجهُ قادةَ وقائدات المدارس.

وأنهت إدارة «تعليم الرياض» الاستعدادات كافة لدخول أكثر من نصف مليون طالب وطالبة قاعات اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، إذ وجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد الوهيبي الإدارات برفع الجاهزية الكاملة وإنجاز المهام الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات وختام فصل دراسي يحققون فيه النجاح وتطلعاتهم المستقبلية، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات كافة..

مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير والمقدر للمعلمين والمعلمات طوال الفصل الدراسي ومتابعتهم للطلاب والطالبات وحرصهم على أداء مهماتهم بإخلاص وأمانة، مطالباً بتكثيف الجهود من الجميع خلال فترة الاختبارات، وبخاصة أولياء الأمور، في المتابعة وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائهم في المنزل، مشدداً على أهمية اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على اللوائح الخاصة بالاختبارات وأهمية إطلاع أولياء الأمور على جداول الاختبارات والأوقات المحددة لخروج الأبناء من المدارس واصطحابهم إلى المنزل مباشرة، ومتابعة ذلك بشكل دقيق تجنباً لاكتساب سلوكيات غير مرغوبة خلال هذه الفترة.

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