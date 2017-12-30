مسؤول عراقي عسكري ينفي احتلال داعش على الحويجة

اخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

نفى قائد عمليات كركوك، اللواء علي فاضل عمران، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول احتلال أفراد من داعش على قضاء الحويجة أو النواحي التابعة له.

وقال عمران إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً عن سقوط قضاء الحويجة وعدداً من النواحي التابعة له تحت سيطرة داعش، وهذه الأنباء بعيدة كل البعد عن الواقع وليس لها صحة".

وأضاف أن "القوات العراقية بمختلف صنوفها وتسمياتها تفرض سيطرتها بشكل كامل على جميع مفاصل القضاء والنواحي التابعة له".

وأوضح قائد عمليات كركوك أنه "في بعض الأحيان يقوم التنظيم بعمليات منفردة وأغلبها في المناطق النائية، لكنها لا تؤثر على سيطرة القوات المتواجدة في المنطقة وعلى حجمها وسنقوم قريباً جداً بعملية أمنية في المناطق التي يختبئ فيها عناصر داعش المتبقين، وأغلبها مناطق زراعية وجبلية وسنقود حملة عسكرية لتطهير المنطقة بالكامل".

وكانت شهدت مناطق تابعة لقضاء الحويجة عمليات ضد عناصر الشرطة والحشد العشائري، وكان آخرها تفجير عبوتين ناسفتين على دورية تابعة للحشد العشائري في ناحية العباسي أسفرت عن إصابة 5 عناصر.

وكان قد ذكر مصدر أمني عراقي مقرب من قائد العمليات المشتركة، أن مسلحي داعش عادوا إلى مدينة الحويجة شمال العراق، ولكن بأسلوب عمل جديد.

وأوضح المصدر، أن بعض المسلحين يتواجدون داخل أنفاق قرب ناحية الرياض غربي كركوك، ثم يتسللون ليلا إلى أطراف كركوك والحويجة بشكل خفي وسريع.

وتعاني نواحي هذه المحافظة بسبب كونها مناطق واسعة تمكن تنظيم داعش من الاختباء فيها، ثم الظهور بعد انسحاب القوات المقاتلة.

واليوم لم تبق سوى أعداد قليلة من القوات العراقية على الأرض لحفظ الأمن، ويعدها مراقبون غير كافية لملء الفراغ الأمني في تلك المناطق.

ويضيف المصدر أن القوات العراقية غير جاهزة حالياً لشن عملية واسعة في تلك المناطق، لأن ذلك يتطلب حشد قوات كبيرة غير متوفرة حالياً، لانشغال القوات باستكمال مهامها التي ازدادت مع استعادة مدن وصحارٍ وحدود شاسعة في الآونة الأخيرة من الإرهابيين.

يذكر أن الحوادث الأمنية لم تتوقف منذ استعادة السيطرة على الحويجة في أكتوبر الماضي، كما أنها تتصاعد بشكل تدريجي.

وكان نحو ألف مسلح سلموا أنفسهم خلال عمليات تحرير الحويجة، إلى قوات البشمركة. لكن أنباء لم تتأكد، تحدثت لاحقا عن فرار بعض المعتقلين، عقب انسحاب القوات الكردية من كركوك.

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