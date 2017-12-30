كشف هوية إرهابي كنيسة حلوان.. وداعش يتبنى

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على كنيسة "مارمينا" ومتجرٍ في ضاحية حَلوان جنوبي القاهرة، والذي أوقع تسعة قتلى، بينهم رجل أمن كان يتولى حراسة الكنيسة.

فيما كشفت وِزارة الداخلية المصرية هُوية منفذ الهجوم وذكر بيانٌ للداخلية، أن نتائج البحث عن هوية المنفذ، والذي اعتقل بعد أن أصيب برصاص رجال الأمن، كشفت ْأنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، ويعد أحد أبرز الإرهابيين الخطِرين، بحسَب البيان.

والذى تزعّم العناصر المنفذة لحادث التعدي على مركبة تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016.. وأسفر عن استشهاد أحد الضباط وعدد 7 من أفراد الشرطة..".



وهو "عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه" .

وسبق قيامه منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالي:

- "حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطي بمحافظة بنى سويف مساء أمس (الخميس)، والذي أسفر عن استشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ..".

- "حادث التعدي على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري.. والذى أسفر عن مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين...".

- "حادث التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017، والذي أسفر عن استشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ..".

- "حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016..".

وأكدت "نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها"، وفق ما ختم البيان

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