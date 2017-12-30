ترامب يشدد على تضامن واشنطن مع مصر لمحاربة الارهاب

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة للأقباط الأرثوذكس في ضاحية حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى قتل 9 أشخاص من بينهم شرطي.

وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأدان الهجوم الإرهابي، الذي أعلن عن مسؤوليته تنظيم داعش في وقت لاحق.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن ترامب شدد خلال الاتصال على "تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن المهاجم المسلح كان يقود دراجة نارية، وحاول اقتحام طوق أمني محيط بالكنيسة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إصابته واعتقاله وهو يحمل عبوة ناسفة.

وكشفت وزارة الداخلية هوية منفذ الهجوم، قائلة إنه يدعى إبراهيم إسماعيل مصطفى، موضحة أنه ضالع في هجمات سابقة شنها متشددون على قوات الأمن المصرية.

وقالت الوزارة إن المهاجم أطلق النار أيضا على متجر قريب قبل محاولته مهاجمة الكنيسة، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية هوية منفذ الهجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة، الذي أوقع تسعة قتلى، بينهم رجل أمن كان يتولى حراسة الكنيسة.

وقال بيان للداخلية إن نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ، الذي اعتقل بعد أن أصيب برصاص رجال الأمن المكلفين حماية الكنيسة، كشفت أنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى.

وأضاف انه من مواليد 4/7/1984، ويعد من أبرز الأفراد الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعّم العناصر المنفذة لحادث التعدي على مركبة تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016.. وأسفر عن استشهاد أحد الضباط وعدد 7 من أفراد الشرطة..".

وهو "عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه" .

وسبق قيامه منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالي:

- "حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطي بمحافظة بنى سويف مساء أمس (الخميس)، والذي أسفر عن استشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ..".

- "حادث التعدي على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري.. والذى أسفر عن مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين...".

- "حادث التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017، والذي أسفر عن استشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ..".

- "حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016..".

وأكدت "نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها"، وفق ما ختم البيان.

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