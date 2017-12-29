قتل 6 جنود مصريين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر (وكالات)

قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إن ضابطا وخمسة جنود قتلوا الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وأضاف الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت، من القضاء على 3 ارهابيين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة.

كما جرى تدمير 4 عربات خاصة بالعناصر الارهابية ومقتل من بداخلها.

وكانت مدينة العريش الساحلية الواقعة وسط سيناء شهدت، صباح الخميس، هجوما بإطلاق قذيفة صاروخية على مدرعة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل مجند ومدني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بسحق الإرهاب في شمال سيناء، وأمهل الجيش والشرطة 3 أشهر لاستعادة "الأمن والاستقرار" هناك.

ويأتي النشاط استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

اقرأ ايضا:

ستة قتلى بهجوم انتحاري في شمال شرق نيجيريا

حكم بالإعدام على 10 مدانين بجرائم ارهابية في مصر



