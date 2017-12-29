عشرة قتلى في الهجوم على الكنيسة في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباح الجمعة الى 10 قتلى، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الصحة.

ولم يوضح المسؤول ما اذا كانت هذه الحصيلة تشمل المهاجم الذي اردته الشرطة قتيلا، فيما ذكر التلفزيون الرسمي انه تم توقيف مهاجم ثان ضالع في الهجوم على الكنيسة وبحوزته قنبلة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان أسفر عن وقوع 5 قتلى و5 جرحى في حصر مبدئي، لافتًا إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

وبحسب وسائل اعلام مصرية هاجم مسلحان القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة، ما أدى إلى مقتل ضابط ومجندين، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، بينما تمكن آخر من الهرب.

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