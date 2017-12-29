تعزيزات أمنية تتوجه إلى كنيسة ماري مينا بحلوان

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كلّف مدير أمن القاهرة اللواء محمد الشرقاوي، مفتش جنوب القاهرة، تعزيزات أمنية بالاتجاه إلى منطقة حلوان،على خلفية محاولة اختراق السياج الأمنى لكنيسة مارى مينا، في هجوم لعنصر إرهابي يحمل عبوات ناسفة.

كان عنصر إرهابي قد حاول اختراق السياج الأمنى لكنيسة بحلوان، وتعاملت معه قوات الأمن، حيث لقي مصرعه في الحال. وهاجم مسلحان القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابي اختبأ داخل منزل بحلوان:

قال شهود عيان، إن رجال الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع أحد الارهابيين؛ الذي حاول الهرب واختبأ داخل منزل، في منطقة المساكن المجاورة لكنيسة مارمينا بحلوان.

فيما قالت مصادر، إن قوات الأمن أطلقت تحذيرات عبر مكبرات صوت للأهالي بعدم الخروج من البيوت أوفتح النوافذ حفاظًا على حياتهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بالداخلية أنه جرى إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لتعقب الإرهابي الهارب.

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