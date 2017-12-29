قتلى بهجوم على كنيسة بمدينة حلوان المصرية وقتل أحد المهاجمين

أخبار الآن | القاهرة - مصر (متابعات)

قتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم إرهابي استهدف كنيسة مصرية بحلوان جنوب القاهرة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان أسفر عن وقوع 5 قتلى و5 جرحى في حصر مبدئي، لافتًا إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

وبحسب وسائل اعلام مصرية هاجم مسلحان القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة، ما أدى إلى مقتل ضابط ومجندين، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، بينما تمكن آخر من الهرب.

قال شهود عيان، إن رجال الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع أحد الارهابيين؛ الذي حاول الهرب واختبأ داخل منزل، في منطقة المساكن المجاورة لكنيسة مارمينا بحلوان.

فيما قالت مصادر، إن قوات الأمن أطلقت تحذيرات عبر مكبرات صوت للأهالي بعدم الخروج من البيوت أوفتح النوافذ حفاظًا على حياتهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بالداخلية أنه جرى إغلاق مداخل ومخارج القاهرة لتعقب الإرهابي الهارب.

وكلّف مدير أمن القاهرة اللواء محمد الشرقاوي، مفتش جنوب القاهرة، تعزيزات أمنية بالاتجاه إلى منطقة حلوان،على خلفية محاولة اختراق السياج الأمنى لكنيسة مارى مينا، في هجوم لعنصر إرهابي يحمل عبوات ناسفة.

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