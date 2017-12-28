ميليشيات الحوثي تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

اطلقت ميليشيا الحوثي صاروخا باليستي على مواقع تابعة لقوات الشرعية في مدينة مأرب. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الميليشيات الموالية الإرهابية تراجعا كبيرا في عدة جبهات وتعيش حالة من الانهيار والارتباك بين صفوفها عقب الخسائر التي منيت بها ، وقتل عدد من القادة الميدانيين خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها بعد سيطرتها على أولى قرى مديرة أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء بمساندة من التحالف العربي لتحكم قبضتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في مديرية نهم.

ويأتي هذا التقدم بعد السيطرة التامة على جبال القناصين الاسترتيجية والتي شن منها الجيش الوطني قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع المتمردين في مسورة وحبل المدفون المحاذي لها مما أدى إلى فرار الانقلابيين منها بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوفهم.

ولا تقل جبهات القتال الدائرة في محافظة البيضاء ضراوة عن جبهة نهم حيث تخوض القوات الشرعية معارك عنيفة ضد الحوثيين في أطراف مديرية نعمان تزامنا مع قصف مقاتلات التحالف العربي أهدافا متحركة للمتمردين في منطقة قيفة بالبيضاء.

وتأتي المواجهات عقب سيطرة القوات الشرعية على منطقة الساحة مركز مديرية نعمان ومبنى المديرية ومبنى إدارة الأمن. وفي شبوة تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان بعد تطهير وادي خير وهن أخر معقل للمتمردين في بيحان وشبوة.

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