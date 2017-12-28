محمد بن زايد.. تضحيات شهداء الإمارات الأبطال أوسمة فخر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

زار ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد اليوم (الخميس) “مخيم الفجر” في مدينة العين.

والتقى هناك بأبناء الشهداء الإماراتيين، وشاركهم في الأنشطة التراثية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تضحيات شهداء الإمارات الأبطال أوسمة فخر واعتزاز للوطن، وذكراهم الخالدة ستبقى محفورة على صفحاته، وأبناؤهم سيظلون في قلب اهتمام القيادة الحكيمة وسيحظون بالرعاية الكاملة.

وقال إن أبناء الشهداء هم أبناء الإمارات الذين تربوا في مدرسة الشجاعة والتضحية والعطاء في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء الشهداء وأسرهم، وأعرب عن سعادته برؤيتة أبناء الإمارات وهم يتعلمون مهارات حياتية نابعة من أصالة الإمارات، مشيداً برغبتهم في اكتساب المعارف والخبرات الجديدة، والتعرف على التراث وتعميق حبهم لوطنهم وانتمائهم لترابه، مؤكداً تقديم جميع الإمكانيات والدعم لتمكين أبناء الشهداء من تطوير قدراتهم، ليكونوا ركيزة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات.

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