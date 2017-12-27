قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن النظام العربي في مأزق، مشيرا إلى أن الحل في التعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، مشددا على أن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة. وذكر قرقاش في حسابه على تويتر أن التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة أكثر إلحاحا لتعزيز المحوّر العربي وعموديه الرياض والقاهرة، مشيرا إلى أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي".

وتابع " هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري". وأكد " النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة".

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