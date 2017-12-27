غارة أمريكية تقتل 13 مسلحا من الشباب الصومالية

أخبار الآن | نيروبي - الصومال - (أ ف ب)

لقي 13 مسلحا مصرعهم إثرَ غارةٍ أمريكية استهدفتهم في جنوبِ الصومال، وفقَ ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الأربعاء.

وأوضحت القيادة، أن الغارة نُفذت في الرابع والعشرين من الشهرِ الجاري، وأن المقاتلين ينتمونَ إلى جماعةِ الشبابِ المتطرفة.



وكثّفت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية عملياتها في الصومال، وخصوصا غارات الطائرات من دون طيار على مواقع جماعة الشباب وتنظيم داعش.

ومنذ عام 2007 تحاول جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أن تسقط الحكومة المركزية الضعيفة في مقديشو، والتي تحظى بدعم من المجتمع الدولي ويساندها 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي.

وتمّ طرد مقاتلي الجماعة من العاصمة في آب/أغسطس سنة 2011، ثم توالت هزائمها بعد ذلك إلى أن فقدت الجزء الأكبر من معاقلها.

لكنها ما زالت تحتل مناطق ريفية واسعة وتشن منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

وفي الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، انفجرت شاحنة مفخخة في وسط مقديشو في أكبر هجوم دموي في تاريخ الصومال أسفر عن 512 قتيلا.

ووُجّهت أصابع الاتهام إلى جماعة الشباب رغم أنها لم تتبن العملية.







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