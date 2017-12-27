انفجار انبوب للنفط جنوب ليبيا يتسبب بخفض الانتاج

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

ادى انفجار في أنبوب للنفط في منطقة مرادة على بعد نحو 400 كلم جنوب غرب بنغازي الثلاثاء الى اندلاع حريق ضخم وخفض الانتاج بأكثر من 70 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

ويعود الانبوب لشركة الواحة النفطية الليبية التي تضخ حوالي 250 الف برميل يوميا من حقول الجنوب تنقل الى ميناء السدرة.

واكدت المؤسسة في بيان "حدوث تفجير بخط انابيب نفط الزقوط - السدرة التابع لشركة الواحة والذي يصل بين الحقول وميناء السدرة النفطي".



واضافت "كشفت التحقيقات الأولية حدوث الانفجار في الخط على بعد 15 كلم شمال منطقة مرادة و130 كلم جنوب السدرة".



وتابعت "توجهت فرق الكشف عن الحريق التابعة لشركة الواحة إلى المكان للتعامل مع الحريق الذي وصل قطره إلى 15 متر. كما توجهت فرق مساندة من حقل الراقوبة المجاور. وتم عزل المنطقة المتضررة من أقرب صمام".



وقامت شركة الواحة بتحويل الإنتاج إلى خط السماح مباشرة، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع انخفاض في الإنتاج يتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم نتيجة لهذا التفجير.



يعود الانبوب لشركة الواحة النفطية الليبية التي تضخ حوالي 250 الف برميل يوميا من حقول الجنوب تنقل الى ميناء السدرة.



وتتبع شركة الواحة مؤسسة النفط الليبية في اطار شراكة مع شركات النفط الاميركية كونوكو فيليبس وهيس وماراثون اويل.



تنتج ليبيا نحو مليون برميل يوميا لكن انتاجها غير منتظم بسبب اعمال التخريب أو حركات الاحتجاج لاسباب اجتماعية او لدوافع سياسية.



وكانت ليبيا تنتج 1,6 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام معمر القذافي في 2011.



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