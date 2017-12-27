الأرصاد الإماراتية: 139 حالة ضباب على الدولة منذ بداية 2017

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توقّع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد تزايد كميات السحب، غداً وبعد غد، من دون وجود أمطار، محذراً من ارتياد الخليج العربي وبحر عمان من اليوم حتى نهاية الأسبوع. وكشف المركز أن عدد حالات تشكل الضباب الخفيف والكثيف على الدولة بلغ 139 حالة منذ بداية العام 2017 وحتى 26 ديسمبر/كانون الثاني.

وأوضح المركز في معلومات أن "شهر أكتوبر (تشرين الأول) من أكثر الأشهر التي يتكرر فيها تشكل الضباب الخفيف والكثيف بشكل كبير على الدولة، حيث وصل عدد أيام تشكلها إلى 26″، لافتاً إلى أن "شهر ديسمبر(كانون الأول) شهد 12 حالة ضباب حتى اليوم تراوحت بين الخفيفة والكثيفة.

وكانت شهدت الدولة خلال الأيام الماضية تشكل ضباب كثيف أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية بنسبة 50 متراً، في حين بين المركز أن حالة الطقس ستشهد استقراراً تاماً على مناطق الدولة، حيث أن كثافة الضباب ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر (كانون الأول).

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