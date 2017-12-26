مليشيات الحوثي تنفذ عمليات تهجير جماعية شمال تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثى تقوم بعمليات تهجير جماعي لسكان منطقة الحيمة شمال محافظة تعز الواقعة جنوب غربى البلاد، مضيفه أن عددًا من المدنيين سقط بين قتيل وجريح برصاص قناصة من المتمردين - في إشارة للحوثيين - خلال محاولة المدنين الفرار.

وأشارت المصادر بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن منطقة الحيمة تعرضت لقصف المليشيات التى تحاول اقتحامها فى ظل مقاومة من الاهالى وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

الى ذلك، يخوض الجيش الوطني اليمني معركة متواصلة في جبهة نهم، بمساندة من مقاتلات التحالف العربي بهدف تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الانقلابيين. وتمكن الجيش اليمني من إحراز انتصارات على أكثر من جبهة قابلها حالة من الانهيار والارتباك بين صفوف ميليشيات الحوثي عقب الخسائر البشرية ومقتل العديد من القادة الميدانيين بالفترة الأخيرة .

وتواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها بعد سيطرتها على أولى قرى مديرة أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء بمساندة من التحالف العربي لتحكم قبضتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في مديرية نهم.

ويأتي هذا التقدم بعد السيطرة التامة على جبال القناصين الاسترتيجية والتي شن منها الجيش الوطني قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع المتمردين في مسورة وحبل المدفون المحاذي لها مما أدى إلى فرار الانقلابيين منها بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوفهم.

ولا تقل جبهات القتال الدائرة في محافظة البيضاء ضراوة عن جبهة نهم حيث تخوض القوات الشرعية معارك عنيفة ضد الحوثيين في أطراف مديرية نعمان تزامنا مع قصف مقاتلات التحالف العربي أهدافا متحركة للمتمردين في منطقة قيفة بالبيضاء.

وتأتي المواجهات عقب سيطرة القوات الشرعية على منطقة الساحة مركز مديرية نعمان ومبنى المديرية ومبنى إدارة الأمن.

وفي شبوة تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان بعد تطهير وادي خير وهن أخر معقل للمتمردين في بيحان وشبوة.

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