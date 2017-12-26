جماعة الحوثي تخسر أغلب مقاتليها المدربين

أخبار الآن | صنعاء - اليمن -(وكالات)

أظهرت وثائق سرية لدراسات ميدانية وعسكرية أعدت بتاريخ 22 أغسطس/آب 2017 فقدان ميليشيات الحوثي لأغلب العناصر القتالية المدربة، وأن الغالبية العظمى منهم قتلوا في الجبهات المختلفة، مؤكدة حاجتها الشديدة لتدريب عناصر جديدة. وكشفت الوثائق عن خسائر بشرية كبيرة تتعرض لها الميليشيات في الجبهات وتتكتم عن نشرها وهي أرقام بالآلاف في بعض الجبهات منها جبهتا نهم وبيحان.

وبالتوازي مع هذه الوثائق، كشفت تقارير ميدانية أن استخدام الأطفال في الحروب لحماية المقاتلين المدربين إجراء بات مستخدما على نطاق واسع في كل الميادين التي تنخرط فيها المليشيات موالية لإيران، وهو أمر وثقته المنظمات الحقوقية في العراق وسوريا واليمن.

واضافت أن الحوثيين وفي سعيهم لاستمرار جذوة المعارك الدائرة في اليمن وللحفاظ على مقاتليهم المدربين تزج مليشيا الحوثيين بالأطفال إلى ساحات القتال، بعد أن تركوهم فريسة لسوء التغذية وقلة الرعاية وانتشار الأوبئة.

إلى ذلك اكدت التقارير أن الأرقام مخيفة بالنسبة لمن التحقوا بجبهات القتال، حيث تتهم منظمات يمنية محلية الحوثيين بتجنيد أكثر من 20 ألف طفل منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، ليتصدر البلد قائمة الدول المستغلة لوضع الطفولة.

ويقول المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان إن "الجماعات المسلحة (مليشيا الحوثي) في اليمن لا تزال تستغل الأطفال وتقوم بتجنيدهم في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان والقوانين المحلية أيضا". ويمنع القانون اليمني التجنيد دون سن 18 عاما في المؤسسات الحكومية الرسمية، إلا أن جماعة الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لا تعير أي اهتمام لجميع تلك القوانين.

برمان أشار إلى أن الجريمة تكون أشد بشاعة عندما يزج بهؤلاء الأطفال في جبهات القتال ويتم الدفع بهم إلى الصفوف الأمامية، لافتا إلى أن آلاف الأطفال قتلوا في الصفوف الأولى في تلك المعارك.

وتشكل مشاركة الأطفال في الحروب خرقا واضحا لاتفاقية "حقوق الطفل" التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووقع عليها اليمن مايو/أيار 1991، والتي نصت المادة (38) منها "على حماية الأطفال خلال الحرب، وعدم تجنيد من هم دون الـ15 من العمر بأي شكل من الأشكال".

المزيد من الأخبار

كانت سجناً لداعش.. كنيسة في الموصل تحيي أول قداس بعد التحرير

السعودية: نواجه مجموعات ارهابية لها علاقات مع إيران