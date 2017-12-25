هزة أرضية بقوة 3 درجات شمال مدينة النماص في السعودية

أخبار الآن | النماص - السعودية ( وكالات)



سجلت محطاتُ الرصدِ الزلزالي في السعودية هزةً أرضية بقوةِ 3 درجاتٍ على مقياسِ ريختر صباح اليوم شمالَ مدينة النَماص بمسافةِ 24 كيلومترا. ولم تتلقَ فرقُ الدفاعِ المدني أيَ بلاغاتٍ حتى الآن، وتشهدُ محافظة النَماص نشاطا زلزاليا مستمرا، وضربتها عدةُ هزاتٍ متتالية خلالَ الشهرِ الماضي.



وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، سجلت محطات الشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للرصد الزلزالي، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، شمال مدينة النماص، بمسافة 14 كيلومتراً، وشعر بها سكان المنطقة.

ويوم 8 نوفمبر، رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية على بعد 21 كيلومترا شمال النماص بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، وفي 4 نوفمبر، رُصدت هزة أرضية على بعد 13 كيلومترا شمال من محافظة النماص بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، ووقعت الهزة على عمق 5.4 كيلومتر، ويوم 3 نوفمبر، ضربت هزة على بعد 16 كيلومترا شمال المناص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 9.1 كيلومتر، وشعر بها سكان مدينة النماص وبعض محافظات منطقة عسير.

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