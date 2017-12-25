​​​​​​​بعد تحرير شبوة.. "الجيش اليمني" يتقدم في البيضاء

أخبار الآن| البيضاء - اليمن-(وكالات)



استعادَ الجيشُ الوطني اليمني مركزَ مديريةِ نعمان، أولى مديرياتِ محافظةِ البيضاء، يأتي ذلكَ بالتزامنِ مع انهيارِ ميليشياتِ الحوثي الانقلابية‏ ووقوعِ خسائر كبيرة في صفوفها، ‏وكانت قواتُ الجيشِ الوطني مسنودةً بالمقاومة وقواتِ التحالف العربي، قد تمكنت من السيطرةِ على كاملِ قرى ومناطقِ مديريةِ بيحان بمحافظةِ شبوة‬.

من جهة أخرى، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق #صاروخ_باليستي جديد باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة بمنطقة ريام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه.

وبحسب الشهود، فإن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر ببني زياد في مديرية القريشية المجاورة بذات المحافظة، وحرر الجيش الوطني اليمني مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية إن أفراد الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وتمكنوا من تحرير جبال "الدشوش"، وجبل التفاحة، وتبة القناصين، وجبل المشنة في مديرية نهم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وأسفرت تلك المعارك عن قتل أكثر من 28 مسلحاً حوثياً، وإصابة العشرات منهم.

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