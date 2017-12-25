القوات العراقية تقتل 6 من افراد داعش في كركوك

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، اليوم الإثنين، بمقتل 6 من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية لملاحقة المتورطين باغتيال ضابط شرطة برتبة عقيد ونجله غربي كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، في بيان صحفي، إن "قطعات عسكرية بالجيش قتلت 3 إرهابيين من داعش من المتورطين باغتيال العقيد فاضل سعيد السبعاوي ونجله و4 آخرين من الحشد أمس الأحد على الطريق في قضاء الحويجة، بعد عملية ملاحقة ومتابعة لعناصر التنظيم في قرية السعدية".

وأضاف أن "قطعات من الحشد الشعبي قتلت 3 إرهابيين آخرين من المتورطين جنوبي قصبة بشير جنوبي كركوك".

يشار الى ان عددا من عناصر داعش قد اغتالوا مدير شرطة الشريعة التابعة لناحية الزاب جنوب غرب كركوك من خلال نصبهم لسيطرة وهمية على الطريق الرابط بين مدينة كركوك وقضاء الحويجة.

وكان مصدر أمني في كركوك افاد، امس الاحد، بمقتل مدير مركز للشرطة وابنه بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.

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