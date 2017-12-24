مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة

أخبار الآن | الجيزة - مصر( وكالات)

قتلَ ثلاثة أشخاصٍ وأصيبَ 8 آخرونَ بجروح إثرَ إطلاقِ نارٍ من مجهولينَ على أحدِ المقاهي بمحافظةِ الجيزة المصرية، ونقلت وكالة أنباءِ الشرق الأوسط عن مصدرٍ أمني مصري قولهُ إن أربعةَ ملثمين يستقلونَ دراجات نارية، قاموا بفتحِ النيرانِ على روادِ أحدِ المقاهي بقريةِ العامرية التابعة لمركزِ العياط بمحافظةِ الجيزة، موضحًا أن الحصيلة الأولية للحادث هي 3 قتلى و8 مصابين..



وأضاف المصدر أن قسم شرطة مركز العياط تلقى بلاغا من عدد من الأهالي بالحادثة وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادثة للتحقيق وحصر الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وكشف المصدر الأمني، وفق صحف مصرية، عن أن مرتكب الحادث شخص كان يستقل دراجة بخارية.



وأضاف المصدر، أن أقوال شهود العيان عن الواقعة أكدت أن المتهم كان ملثما ومر أمام المقهى مسرعا بدراجته البخارية، وأمطر مرتاديه بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي وفر هاربا، إلى ذلك، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: "إن حادث إطلاق أعيرة نارية على مقهى في العياط بالجيزة، أسفر عن وقوع حالتي وفاة و8 إصابات"، وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي.

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