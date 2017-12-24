قوات الشرعية تفتح طريقا إستراتيجيا إلى محيط صنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن ( وكالات)



سيطرت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي على عدد من الجبال الاستراتيجية لتمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقالت مصادر عسكرية إن أفراد الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وتمكنوا من تحرير جبال "الدشوش"، وجبل التفاحة، وتبة القناصين، وجبل المشنة في مديرية نهم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وأسفرت تلك المعارك عن قتل أكثر من 28 مسلحاً حوثياً، وإصابة العشرات منهم.

وقال إن طيران التحالف العربي شن غارات على مواقع المليشيات أدت إلى تدمير 5 أطقم دوريات وآليتين وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها قوات الحوثيين، مؤكدا أن " المعارك مستمرة في ظل فرار قوات الحوثي الانقلابية.

وحققت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدما عسكريا ملحوظا في الطريق نحو تطهير كامل التراب اليمني، والقضاء على المليشيات الإجرامية المدعومة من إيران، وباتت قوات الشرعية تسيطر على ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية، وتواصل تقدمها في عدة جبهات، وتستمر في تحرير المحافظات والمدن والمديريات، وتعيد الحياة الآمنة إليها وتقدم الدعم الطبي والإغاثات.

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