صواريخ الحوثيين الباليستية تهدد الأمن الإقليمي والعالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

تتعالى أصوات الإدانات الدولية ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لإطلاقها صواريخ باليستية على مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

خبراء وعسكريون التقاهم فريق اعداد الفيلم الوثائقي "الحمولة المحظورة - تصدير الفوضى"، أكدوا أن الصواريخ الباليسيتة التي يطلقها الحوثيون بدعم إيراني، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتنتهك الإتفاقات والمعاهدات الدولية.

قال عبدالله جنيد - الكاتب والباحث السياسي البحريني: "تم توجيه ما يقارب الثلاثة وسبعين صاروخا بعيد المدى بمختلف الأحجام، والحمد لله أن كلها تم اعتراضها وإفشال مهامها. هنا نعود إلى الجانب في المساءلة عندما ينقل الحرس الثوري هو لا يهدد فقط أمن المملكة العربية السعودية أو أمن مواطنيها، ولكن يعني لا يفوت أي فرصة في عمليات تمثيل مصالح إيران في عملية تهديد حتى الممرات المائية، فيجب أن يتم التعامل مع هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يخضع لأي انضباط في عملية التعامل بالأدوات العسكرية في ميادين الصراع كما يلزم أو تلتزم به الدول".

ويقول العميد محمد جواس - خبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية: "الأسلحة ذات التقنية العالية الذي قام الحرس الثوري الإيراني بتزويدها لجماعة الحوثي لها تأثير كبير على المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، هناك أسلحة ذات طبيعة بحرية تهدد الممرات الدولية وهناك صواريخ تهدد مدن آهلة بالسكان المدنيين في المناطق السعودية، وهناك تهديدات باتجاه الإمارات العربية المتحدة، هذه الأسلحة ذات التقنية العالية وذات القوة التدميرية التي تستخدمها جماعة الحوثي تأثر بشكل كبير على مسألة الأمن القومي للمنطقة بشكل عام والدول المحيطة".

المزيد:

كوريا الشمالية انتهت من تحضير صاروخ باليستي عابر للقارات

كوريا الجنوبية تطور قنبلة قادرة على شل كوريا الشمالية



