تحويل وتأجيل عدد من الرحلات في مطار "دبي" بسبب الضباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الإمارات اليوم )



أدت كثافة الضباب التي غطت مدينة دبي والإمارات صباح اليوم إلى تحويل وإلغاء وتأجيل عدد من الرحلات في مطار دبي الدولي، بحسب ما نشرت صحيفة الإمارات اليوم المحلية، وتحسبا لحدوث أي التباس دعت شركات الطيران المسافرين إلى دبي للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

هذا وكانت قد شهدت مناطق مختلفة من الإمارات ، فجر أمس السبت، ضباباً كثيفاً أدى إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق، حيث بدأ بضباب متقطع على المناطق الخارجية من مدينة أبوظبي، ومطار أبوظبي ومنطقة سويحان، وطريق أبوظبي العين، ومدينة محمد بن زايد، وطريق محمد بن زايد وشارع الإمارات باتجاه أبوظبي، وطريق دبي العين، وتدنيها في مناطق أخرى وصلت إلى دون 50 متراً، ثم انتشر في منطقة المنهاد ومطار البطين، ومطار آل مكتوم ومناطق مختلفة في منطقة الظفرة، واستمر الضباب لمدة 9 ساعات بشكل متقطع على بعض المناطق.



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر وجود الضباب في مناطق مختلفة من الدولة، وتدهور مدى الرؤية الأفقية على الطرق، خصوصاً في المناطق الساحلية والداخلية والشمالية ليوم الأحد، موضحاً أن تشكل الضباب ناتج عن استقرار حالة الجو بشكل عام على الدولة، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والطبقات السطحية.



وتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر، على معظم المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.



وعززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها لتوفير السلامة المرورية للسائقين بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب الذي تشكل بكثافة على الطرق الداخلية والخارجية خلال الأيام الماضية.

ودعا العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، السائقين إلى الحرص والانتباه والتقيد بتعليمات القيادة الآمنة خلال الضباب، وزيادة مسافة الأمان بين المركبات وعدم تجاوز المركبات الأخرى، واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة.



كما حث على الالتزام بخفض السرعات والحرص على عدم التجاوز والتخطي خاصة أثناء الضباب، وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الأربع أثناء سير المركبات على الطرق، وكثفت إدارة المرور والدوريات - فرع التوعية والإعلام المروري - بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من جهودها التوعوية حول طرق القيادة الآمنة عند تقلبات الطقس، من خلال توزيع البروشورات والنشرات التثقيفية المتضمنة العديد من الإرشادات والتوجيهات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار وما يصاحبها من تغيرات، بجانب توفير عدد من الدوريات المرورية على مداخل ومخارج الإمارة وعند التقاطعات الحيوية الرئيسية لتقديم الدعم والمساندة.

وأكد العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة أن الجاهزية الكبيرة والاستعداد الاستثنائي يأتي بسبب تغير الأحوال الجوية.

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