التحالف يستهدف إجتماعا لقيادات حوثية بارزة في صنعاء

أخبار الآن | عدن - اليمن ( وكالات )



لقيت قيادات حوثية بارزة مصرعها أمس السبت في قصفٍ جوي استهدف اجتماعاً قبلياً دعت إليهِ الجماعة في أرحب شمال صنعاء، وأفادَ مصدر قبلي أن 5 من المتمردين الحوثيين قتلوا وأصيبَ 20 بجروحٍ السبت في اليمن في غارة جوية للتحالف، استهدفت شمال العاصمةِ صنعاء.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن الغارة استهدفت منزلاً في أرحب الواقعة في المدخل الشمالي لصنعاء، حيث كان يعقد اجتماع للانقلابيين الحوثيين ومشايخ موالين لهم، وأضاف المصدر "أنه تم نقل جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى بصنعاء".

ويذكر أن طائرات التحالف، تشن غارات على مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم خصوصاً في محيط صنعاء ومعقلهم في صعدة شمال اليمن، وحرر الجيش الوطني اليمني مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية إن أفراد الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وتمكنوا من تحرير جبال "الدشوش"، وجبل التفاحة، وتبة القناصين، وجبل المشنة في مديرية نهم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وأسفرت تلك المعارك عن قتل أكثر من 28 مسلحاً حوثياً، وإصابة العشرات منهم، وقال إن طيران التحالف العربي شن غارات على مواقع المليشيات أدت إلى تدمير 5 أطقم دوريات وآليتين وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها قوات الحوثيين، مؤكدا أن " المعارك مستمرة في ظل فرار قوات الحوثي الانقلابية.

وحققت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدما عسكريا ملحوظا في الطريق نحو تطهير كامل التراب اليمني، والقضاء على المليشيات الإجرامية المدعومة من إيران، وباتت قوات الشرعية تسيطر على ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية، وتواصل تقدمها في عدة جبهات، وتستمر في تحرير المحافظات والمدن والمديريات، وتعيد الحياة الآمنة إليها وتقدم الدعم الطبي والإغاثات.

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