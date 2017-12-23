مقتل "الرجل العسكري الثاني" في ميليشيات الحوثي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن -(وكالات)



أعلنت وسائل اعلام يمنية، عن مقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية يوسف المداني ، في كمين للقوات الشرعية اليمنية في جبهة الساحل الغربي، ويعتبر المداني، المعّين قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، الرجل العسكري الثاني في صفوف الميليشيات الحوثية في اليمن.

والمداني هو صهر حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الميليشيات، وتلقى الميداني تدريبات في إيران لعدة سنوات. ويذكر أن شقيقه مسؤول الأمن في ميليشيات الحوثي، طه المداني، قد قتل قبل عام في غارة جوية لطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وفي وقت سابق اكد رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء طاهر العقيلي، أن تحرير كامل البلاد من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، يمثل قطعاً لشريان من أوردة التمدد الإيراني، وأشار إلى أن ذلك "سيثمر في بناء دولة يمنية قوية تكون جزءاً فاعلاً في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الهوية العربية ورفعتها".

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، إلى مديرية بيحان التي تم تحريرها مؤخراً، وهي آخر معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، ولقائه بالقيادات العسكرية والميدانية، وقال اللواء العقيلي "إن الانتصار الكبير الذي تحقق في بيحان سيتحقق في كل منطقة لا تزال في قبضة الميليشيا وصولاً إلى آخر معاقلهم في مران بصعدة"، وتعهد للشعب اليمني بتخليصهم من ميليشيا الانقلاب الحوثية التي آذت كل اليمنيين في معيشتهم وحريتهم ودولتهم ولم تترك خياراً سوى دحرها بالقوة.. مؤكدا أن الانتصار المنتظر سيتم قريبا، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، بمستوى الدعم والإسناد الفاعل لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة التاريخية، كما حيا دور أبناء القبائل في عسيلان وبيحان واستقبالهم لقوات الجيش الوطني بعد أن عاشوا سنوات من القمع والتجويع والحصار من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وجدد اللواء العقيلي التأكيد على أن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير آخر شبر من أراضي اليمن، وكان الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، نجح خلال الأيام القليلة الماضية، في تحرير آخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة شبوة النفطية، في ضربة موجعة تلقتها الميليشيا، التي خسرت بدحرها من بيحان وعسيلان أحد أهم طرق الإمداد والتهريب..

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