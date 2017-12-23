مصرع 26 شخصا في حوادث سير في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (ا ف ب)

لقيَ ستةٌ وعشرونَ شخصًا على الأقلْ حتفَهم في حادِثَين مروريَين خلالَ ثلاثةِ ايامٍ في مصر، بحسبِ ما ذكرت السلطات.

يشارُ إلى أن مصر تعدُ من إحدى الدولِ الاكثرِ تضررًا من انعدامِ السلامةِ على الطرق، وتشهدُ باستمرارٍ حوادثَ سيرٍ بسببِ سوءِ وضعِ كثيرٍ من الطرق وتهور السائقين وعدم احترامهم قوانين المرور والقيادة بسرعة فائقة او السير في الاتجاه المعاكس، فضلًا عن تهالُكِ كثيرٍ من السيارات.

وافادت وزارة الصحة ان 13 شخصا لقوا مصرعهم السبت في حادث تصادم شمل "ميكروباص" على الطريق الصحراوي على بعد 145 كم جنوب القاهرة.



وقد اوقع حادث اخر على الطريق ذاتها 13 ضحية قبل ثلاثة ايام.



واكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان 5836 شخصا لقوا مصرعهم بسبب حوادث السيارات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي مقابل 7011 خلال الفترة نفسها العام الماضي.

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