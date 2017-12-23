محافظة حجة تتعرض لحملة انتهاكات حوثية واسعة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

كـَشف تقرير حقوقي عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة حجة ، والتي ارتفعت حدتها بعد إفشال الحوثيين للانتفاضة الشعبية التي صاحبت الاشتباكات بين الميليشيات وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام.

محافظة حجة التي تعتبر المخزن البشري للحوثيين في مواجهات الساحل الغربي بعد أن دفعوا بالآلاف من أبنائها إلى مواجهات يخسرون حياتهم فيها، لم تسلم بدورها من بطش وتنكيل الميليشيات.

أعمال القمع والتنكيل زادت وتيرتها عقب الانتفاضة الشعبية والاشتباكات بين الحوثيين وقوات حزب

التقرير الذي صدر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في المحافظة كشف تورط الحوثيين في ارتكاب جملة من الجرائم بحق المواطنين خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، شملت تفجير أكثر من 20 منزلاً ، وتضرُرَ أكثر من 100 منزل ، وإعدامَ وتصفية العشرات ، من بينهم مشايخُ وقيادات ٌ في حزب المؤتمر، أبرزهم الشيخ أكرم الزرقة وعددٌ من أفراد أسرته، إضافة إلى اختطاف أكثر من 150 آخرين.

وكشف التقرير قيام الميليشيات بتهجير أكثر من 83 أسرة ً من أبناء عزلة بني سراع التابعة لمديرية الشغادرة ، التي تعرضت لحصار من قبل الحوثيين وقصف للمنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى هدم منازل وإحراق أخرى.

وأشار التقرير إلى اقتحام الميليشيات لعدد من المنازل وترويع النساء والأطفال وإجبار المواطنين في حجة على دفع مبالغ مالية مقابل عدم تفجير منازلهم.

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