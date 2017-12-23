سوتشي تحتضن مؤتمر الحوار السوري أواخر الشهر المقبل

أخبار الآن | أستانا - كازاخستان - (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الكازاخية، الجمعة، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي بروسيا من 29 إلى 30 يناير المقبل. وأوضحت الوزارة، أن اجتماع سوتشي يعتمد وثيقة عمل لتبادل المعتقلين وإيصال المساعدات بين النظام والمعارضة السورية.

وأكد البيان الختامي لمباحثات أستانة 8، أن مناطق خفض التصعيد أدت إلى تحسين الوضع الإنساني. وأضاف وزير الخارجية الكازاخي، خيرات عبد الرحمانوف، أن الدول الراعية للمحادثات تلتزم بوحدة الأراضي السورية.

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