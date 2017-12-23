خمسة قتلى من المتمردين الحوثيين في غارة جوية

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (ا ف ب)

قُتلَ خمسةُ متمردينَ حوثيين وأصيبَ 20 بجروح في غارةٍ جويةِ نُسبتْ للتحالفِ الذي تُقودهُ الرياض، استهدفتْ شمالَ العاصمةِ صنعاء، بحسب ما افادَ مصدر قبلي.

واوضحَ المصدر الذي طلبَ عدمَ كشفِ هُويته أنَ الغارةَ استهدفتْ منزلاً في مديريةِ أرحبْ الواقعةِ في المدخلِ الشمالي لصنعاءْ حيثُ كان يُعقدُ اجتماعٌ للمتمردينَ الحوثيين ومشايخَ موالين لهم.

واضاف المصدر انه تم نقل جثث القتلى والجرحى الى مستشفى بصنعاء.



وتشن طائرات التحالف يوميا غارات على مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم خصوصا في محيط صنعاء ومعقلهم في صعدة شمال اليمن.



وتقود السعودية منذ 2015 هذا التحالف العسكري الذي يتدخل ضد الحوثيين المدعومين من ايران.

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