قرقاش: قرار الأمم المتحدة رسالة قوية للمجتمع الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(وكالات)

تعليقا على القرار أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د.أنور قرقاش، أكد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس، هو انتصار للشرعية الدولية والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعتبر موقفا أخلاقيا مهما ورسالة واضحة للمجتمع الدولي.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "قرار الجمعية العامة حول القدس الشريف إنتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية، موقف أخلاقي مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي، توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادا والتوقف عن الإستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية.

هذا وعلقت الخارجية الأمريكية على قرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "وضع القدس" في الأمم المتحدة، قائلة إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتخذ أي قرارات بشأن الحدود وسيترك ذلك لمفاوضات الوضع النهائي.

وكشفت بيانات التصويت الذي تم عرضه خلال الجلسة الطارئة التي عقدت، اليوم الخميس، أن 128 عضوا وافقوا على القرار، بينما اعترضت 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.





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