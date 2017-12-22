الشرعية اليمنية تسيطر على منطقة الأجاشر الاستراتيجية

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وكالات)

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، تحرير منطقة الأجاشر شمال شرقي محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خلفت العديد من القتلى و الجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي .



وكانت ميليشيات الحوثي تتخذ من الأجاشر ، وهي عباره عن جبال فيها كهوف ومخازن للأسلحه، منطلقا لمهاجمة السعودية وتعود لتختبئ فيها وتمون العصابات التي تقوم بهذه العمليات ضد المملكة.

كما كانت الأجاشر معسكرا تستقطب إليه المليشيات أبناء القبائل، ومقرا لقيادة المليشيات أثناء حربهم على محافظة الجوف؛ وهي الجدار الفاصل بين صعدة والجوف، وبعد هدمه ستصبح الطريق ممهدة إلى محافظة صعدة وقطع الإمدادات الى مناطق مختلفة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة الأجاشر بشكل كامل بعد ساعات من فرض حصار خانق عليها من كل الاتجاهات.

وأضافت أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي لاذوا بالفرار من مواقعهم باتجاه منطقة اليتمة، فيما تم أسر ستة منهم أثناء محاولاتهم الفرار.

وتعمل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني على نزع الألغام التي زرعتها المليشيا خلال فترة سيطرتها على المنطقة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد شنت الخميس، هجوما على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة مقردعة، جنوبي غرب خب والشعف، ومنطقة الفراصي، الواقعة في الشمال الغربي وتمكنت بعد معارك ضارية من تحريرهما.

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