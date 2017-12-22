السعودية للطيران ترفع حظر الإلكترونيات عن "رحلات بريطانيا"

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (رويترز)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية رفع الحظر عن حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا.

وقالت الهيئة العامة في بيان على حسابها بموقع تويتر: "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني رفع الحظر عن حمل أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة (بريطانيا)، عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اعتبارا من 21 ديسمبر 2017)".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا قيودا على أصحاب الإلكترونيات في مقصورات الطائرة في مارس الماضي، على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية بسبب تهديدات أمنية لم تحددها.

وفي يوليو رفعت واشنطن الحظر على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على طائرات الخطوط السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

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