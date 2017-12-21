مغردون لأردوغان.. "كلنا_ عبدالله_ بن زايد"

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سخر عدد من المغردين من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة وذلك عبر وسم كلنا_عبدالله_بن_زايد ، وشارك الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في الوسم، موضّحًا أنَّه “لا أحد يستطيع تغيير التاريخ المعاصر وحقائقه ولو بعمالته المعروفة لتغيير الشرق الأوسط؛ لأن الواقع والمستقبل يصنعه الرجال”.

اقرأ: الملك سلمان وترامب يبحثان محاسبة إيران على أعمالها العدوانية

وقال مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، رئيس تحرير موقع 24، الدكتور علي بن تميم، “كلنا عبد الله بن زايد في وجه طرابيش الظلام، وأوهام الإمبراطوريات البائدة. الإمارات والسعودية تقفان معاً وستظلان معاً شوكة في خاصرة إخوان الإرهاب وتجار الدين الذين تسللوا من أقبية الماضي البائد إلى حاضر يلفظهم”.

قال الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي، عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، “تربى في مدرسة زايد حكيم العرب وهذا يكفي، أصغر وزير خارجية في العالم في وقته، جاب العالم طولاً وعرضاً خادماً وطنه وحاملاً رسائل حب وسلام وصداقة للعالم، هو شيخ بقامة ومن هو بقامة الوطن العالي لا ينظر أبداً إلى الأسفل”

اقرأ أيضا: سلوك إباحي يطيح بنائب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي