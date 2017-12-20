طائرات التحالف تقصف أهدافا للحوثيين رداً على الهجوم

أخبار الآن | عدن - اليمن ( وكالات )

قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، أهدافا لميليشيات الحوثي الإيرانية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية الأربعاء .

واستهدف القصف مواقع للحوثيين جنوبي العاصمة صنعاء ، التي يسيطر عليها المتمردون منذ عام 2014، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة.

وقد شنت طائرات التحالف هجمات على مواقع للحوثيين في صعدة، في وقت سابق أمس ، بعد اعتراض قوات الدفاع السعودي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه الرياض.

كما استهدف القصف مواقع للمتمردين الحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، حسب ما قالت مصادر ميدانية الثلاثاء.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأربعاء، إن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على الرياض اليوم "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران".

ودانت دولة عربية وغربية، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإيرانية الصاروخ على السعودية، وقالت إنه يشكل تطورا سلبيا وخطيرا على أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن التحالف بقيادة السعودية أن الصاروخ كان موجها إلى مناطق سكنية ولم يسفر عن وقوع أضرار.

ونقلت الوكالة عن بيان التحالف قوله إن الصواريخ المصنوعة في إيران "تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي". كما اتهم التحالف الحوثيين باستخدام "المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني"

وقال مركز التواصل الدولي الذي تديره الحكومة السعودية عبر حسابه على تويتر "قوات التحالف تؤكد اعتراض صاروخ إيراني-حوثي استهدف جنوبي الرياض. لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن".

من تعز العميد عبد العزيز المجيدي الخبير العسكري و الاستراتيجي

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