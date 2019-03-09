عن وجبة الفطور الغنية بالطاقة.. هذا ما كشفته دراسة يونانية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر مسألة تناول الفطور الصباحي من أبرز الأمور المهمة للصحة. فبحسب دراسة حديثة أجراها باحثون يونانيون من جامعة "كابوديستريان" في أثنيا، فإنّ "الحصول على وجبة صباحية غنية بالطاقة، يساهم في تعزيز صحة القلب"، موضحة أنّ "تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح، مرتبط بمستويات أقل من تراكم الترسبات في الشرايين، وهو سبب رئيس لأمراض القلب".

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن "النساء يحتجن إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم، بينما يبلغ متوسط السعرات الحرارية التي يحتاجها الرجال 2500". أمّا الدراسة الجديدة فشملت 2000 شخص بمتوسط عمر 63 عاماً، وذكر المشاركون فيها أنّ الأطعمة التي يفضلون تناولها على الإفطار، هي الجبن ومنتجات الألبان والحبوب".

وقسّم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات بناءً على كمية استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية: الطاقة العالية (أكثر من 20%)، الطاقة المنخفضة (5 إلى 20%) أو وجبة الإفطار (أقل من 5%).

وتبعاً للنتائج، فقد وجد الباحثون أنّ "المشاركين الذين تناولوا وجبة فطور عالية الطاقة يميلون إلى أن تكون لديهم شرايين أكثر صحة من أولئك الذين تناولوا وجبات منخفضة أو منعدمة الطاقة".

مصدر الصورة: تعبيرية Homelidays

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