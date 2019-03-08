870 ألف امرأة بفيرس الإيدز سنويًا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رشا سليمان)

مع احتفال العالم بيوم المرأة الدولي ، حضت مؤسسة الرعاية الصحية لمرضى الإيدز (AHF) على أهمية تمكين المرأة بشكل أفضل لتحمل وطأة وباء فيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز ، نظرا لتزايد عدد إصابات النساء وبلوغها نحو 870،000 الف حالة ْ إصابة بالعدوى حديثًا سنوياً .

يعيش العالم معركة حرجة مع فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، ولا سيما في الدول النامية .

تقارير الطبية أكدت أن حوالى 19 مليون امرأة وفتاة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم

البيانات والإحصاءات الحالية، أشارت إلى وجود نحو 37 مليون شخص مصاب بالفيروس

كما يَلقى قرابة المليون منهم حتفهُم سنوياً بسببِ مرضِهم، وهو رقمُ/ على ضخامته/ يشكلُ تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بوفيات عام 2005 والتي بلغت حينَها مليون وتسعمائة ألف،

كما تراجعت أيضاً معدلات الإصابات والعدوى الجديدة، من 3 مليون ومائة ألف سنوياً عام 2001 إلى مليون و ثماني مائة ألف العام الماضي.

لكن يظل فيروس الإيدز في مرتبة متقدمة حالياً على قائمة أسباب الوفيات الرئيسة بين البشر ، رغم شفاءِ ثلاثة مرضى في العالم منه.

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