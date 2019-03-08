حوار لأخبار الآن مع طبيب غدد يصحح فيه لرواد التواصل المفاهيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في البرنامج الصباحي اليومي الذي يبث على تلفزيون "الآن" أجرت المذيعة الدكتورة عبير حواراً طبياً، مع استشاري السكري والغدد الصماء الدكتور أحمد خميس الصباغ ، الذي أوضح فيه بعض اللبس فيما يتعلق بمشاكل الغدة الدرقية والاضطرابات التي قد تتسبب بها في الجسم.

اللقاء الغني بالمعلومات نشر على صفحة أخبار الآن على فيسبوك، وتابعه أكثر من 191 الف شخص، وشاركه أكثر من 1400 شخص، وأعجب به أكثر من 2900 متابع، بينما علق عليه قرابة ال300 شخص ممن استفادوا من المعلومات الواردة في اللقاء نستعرض معكم بعضها.

Anes Benamrane :

"شكرا جزيلا للدكتور اه أول مرة نسمع بهذه الأشياء أنا حقا مصابة بخمول الغدة الدرقية منذ سنين وأتناول العلاج طول فترة حياتي بصح اليوم سمعت ببعض الشعور أحس به وأشتكي منه مثل البرد والنوم لكن لايوجد احد صدقني او فهمني حتى الدكتور المعالج للأسف اليوم لما سمعت هذا الفيديو عرفت بأني على حق "

Bahar Bahar:

"انا عندي غدة قالي طبيب نحيهم لزوج تحاليل مكان والو لباس بصح قلك كي تنحيه كولي دوا يعطعوك وحدة كينا تمشي بها مدريش عقم وحدة نحتهم عندها طفلة"

Hanin Hbibat Hbibha Achr:

"أنا عندي إلتهاب غدة الدرقية نشطة بعد تناول الدواء حمد لله لكن للأسف عندي كالسيوم طالع كثير يعني هرمون موجود بالغدة الدرقية عملية جد ضرورية"

Lodjyen Assil :

انا عندي الغدة الدرقية خاملة و الاعراض التي تتسبب لي فيها الكسل و التعب و البرد و الكابة ماذا افعل علما انني توقفت عن تناول الحبوب و قد تعرضت لهذا المرض منذ الصغر فحوالي 25 سنة و انا اعاني منها"

Fattouma Mahadjebia :

"مرض العصر كلنا نعاني من هذا المرض، ربي يشفيناا"

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