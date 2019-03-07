دراسة: البدانة تؤثر على خصوبة الرجال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة حديثة إلى أن البدانة ترتبط بانخفاض مستوى هرمون التوستيسترون لدى الرجل، ما يؤثر على الخصوبة.

يُطلق وصف البدانة إذا كانت زيادة الوزن بمعدّل 20 بالمائة أو أكثر عن الوزن الصحي ويُطلق وصف البدانة إذا كانت زيادة الوزن بمعدّل 20 بالمائة أو أكثر عن الوزن الصحي. وتؤثر البدانة سلباً على توازن الهرمونات داخل الجسم.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت مؤخراً في جامعة بافالو بنيويورك ترتبط البدانة بتراجع الرغبة الجنسية، وصعوبة الانتصاب نتيجة تباطؤ الدورة الدموية.، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ويساعد التوازن الغذائي والنشاط البدني على خفض الوزن الزائد، والخروج من دائرة البدانة. وتحث التوصيات الغذائية على تناول الحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والخضروات والفواكه مع كمية معتدلة من منتجات الألبان واللحوم قليلة الدهون.

اقرا: فوائد غير متوقعة للشاي.. يداوي الالتهابات ويمنع السرطان



