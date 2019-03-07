حليب الماعز يخلّصك من مشكلة صحية مزعجة.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من انتفاخ المعدة بعد تناول العديد من الأطعمة مثل الفاصولياء والعدس والحمص والملفوف، أو عند تناول المأكولات دفعة واحدة. وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، فإنّ "أكثر سبب معروف للإصابة بآلام وانتفاخ المعدة هو تناول كأس من الحليب على الأقل".

ولتجنّب هذه المشكلة، ينصح خبراء التغذية بتناول حليب الماعز بدلاً من حليب الأبقار، الأمر الذي سيجنب المرء نفخة المعدة والغازات. وفي هذا الإطار، تلفت خبيرة التغذية أماندا هاملتون إلى أن "حليب الماعز يكون أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة، مقارنة مع حليب الأبقار الذي يحفز أعراض الحساسية نتيجة لوجود بروتين ألفا أس 1 كاسين"، موضحة أنّ "حليب الماعز أسهل على الهضم من حليب الأبقار، لأنه يحتوي على جزيئات دهنية أصغر من الجزيئات الدهنية في حليب الأبقار".

وأشارت الأخصائية إلى أنّ "حليب الماعز يحتوي على سكريات قليلة التعدد أكثر بنحو 8 مرات مما يحتويه حليب الأبقار من هذه السكريات، وإذا لم ينجم انتفاخ المعدة عن حساسية تجاه حليب الأبقار أو اللاكتوز فإنه ينبغي معرفة الأسباب أخرى التي قد تكون مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو في الخارج أو أثناء المشي".

مصدر الصورة: stmed

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