9 أطعمة تعيد الشباب إذا كنت تجاوزت الخمسين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( هيلثي آند بريتي)

مع تقدمنا في العمر يبدأ الجسم بعد أن يصل لذروة الشباب في الأربعينات ، تقل حيويته، أما عندما يصل لعمر الخمسين ، فهنا تبدأ مرحلة جديدة ، الاهتمام بالصحة يصبح أولوية ، ويـحتاج مزيداً من الرعاية ، وهذا يمكن تحقيقه بنظام غذائي صحي ، واسلوب حياة صحيح .

هنا نستعرض أبرز 10 أطعمة مفيدة جدا لمن تجاوز الخمسين من العمر، فهي تبقي الذهن متقدا وتحافظ على الجهاز المناعي، وفق موقع "هيلثي آند بريتي" البريطاني.

1 - الكينوا

حبوب الكينوا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

2 - دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على كمية كبيرة من البروتين والألياف القابلة للذوبان والمنجنيز والفوسفور والزنك والسيلينيوم والحديد، بالإضافة إلى فيتامينات ب. لذلك، فهو إفطار مثالي لمن هم فوق الخمسين.

3- الثوم

يُعد الثوم من بين أكثر الأطعمة المقاومة للشيخوخة. وللثوم خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات والفطريات، لذلك فهي رائعة لعلاج نزلات البرد والالتهابات.

4 - سمك السلمون

يعد سمك السلمون صديقا للقلب لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية اللازمة للجسم. فهو يخفض ضغط الدم ويمنع الإصابة بالنوبات القلبية. كما أنه مفيد للدماغ والجلد والبصر ويمكنه المساعدة في الوقاية من السرطان.

5 - الهليون

الهليون يساعد على حماية البروستاتا ويقلل من خطر الإصابة بسرطانها. وهذا يرجع إلى ما يحتويه من اللايكوبين العالي. كما أنه غني بالألياف وفيتامين (أ).

6 - السبانخ

تحتوي السبانخ على أكثر من 12 مضادا للأكسدة، وفيتامينات (أ) و (ج) و(ك)، بالإضافة إلى المغنيسيوم والمنغنيز والزنك والسيلينيوم. وتقلل السبانخ من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

7 - التوت البري

التوت البري غني بمضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان، ويساعد على تحسين مستويات السكر في الدم والحد من الكولسترول السيئ.

7- الكرز

هل تعلم أن الكرز يحتوي على فيتامين (سي) أكثر بـ65 مرة من البرتقال؟ كما أن الكرز غني بفيتاميني (أ) و (ب)، بالإضافة إلى الألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، ويمكن هضم الكرز بسهولة.

8 - الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني رائعا لعملية الهضم، نظرا لأنه غني بالبروبيوتيك والبروتين. وهو مثالي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما لأنه يحتوي على كميات أقل من السكر والملح والكربوهيدرات مقارنة بالزبادي العادي.

9 - البروكلي

البروكلي هو غذاء جيد للتخلص من السموم وهو غني بمضادات الأكسدة. وسواء أكلته نيئا أو مطبوخا، فستحصل على الجرعة اليومية من فيتاميني (إي) و (سي).

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