ما لا تعرفه عن شامات الجلد.. هل يدلّ وجودها على مرض خطير؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على جلد الإنسان العديد من العلامات أو الشامات، ويمكن أن تظهر مع التقدم في العمر. غير أنّ هناك العديد من العلامات التي تظهر على الجلد يعتقد الناس أنها دلالة على أمراض مخفية.

وبحسب العلماء، فإنّ ظهور علامة جلدية صغيرة على الرقبة أو تحت اليد، لا تعدّ مؤشراً للإصابة بأحد أنواع السرطان، بل هي تمثل مجموعة من الأنسجة التي تظهر على الجلد بحجم يوازي حبة الأرز. ويربتط تشكل علامات الجلد بعامل الوراثة إلى جانب تغييرات هرمونية لدى الفرد. غير أنّه عندما يصبح حجم العلامة بحجم حبة العنب، فيجب مراجعة الطبيب.

وتبعاً للدراسات، فإنّ "وجود علامات الجلد يرتفع عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو الأفراد الذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد، بالإضافة إلى ظهورها عند الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون أو ما يعرف بمرض التهاب الأمعاء ولدى النساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية التي ترافقهن أثناء هذه الفترة".

وعادة ما تأخذ علامات الجلد لون البشرة عند الفرد، لكنها تظهر بلون غامق أحياناً. أمّا في الحالات التي ينقطع فيها وصول الدم إلى هذه العلامات، فقد يتحوّل لونها إلى اللون الأرجواني أو الأسود.

وعادة، ما يعمد الأطباء إلى إزالة علامات الجلد من خلال قصها في حال كان حجمها صغير، أمّا الكبيرة منها فتحتاج إلى عملية جراحية بسيطة. وهناك بعض الأطباء يعتمدون على آلية التبريد لتجميد الأنسجة أو استخدام التيار الكهربائي لحرق هذه العلامة. ومع ذلك، فإنّ الأطباء لا ينصحون باستخدام أدوية الثالول لإزالة البثور، إذ أنها تسبب بحساسية في الجلد.

مصدر الصورة: Focus.pl

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