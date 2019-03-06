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أحدث التقنيات الطبية من أجل ابتسامة جذابة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

الابتسامة هي هاجسنا جميعا..فهي تعبر عنا وعن شخصيتنا، ومن خلالها ندخل قلوب الناس ونتواصل معهم غير ان البعض لا يستطيع ان يحقق هذا التواصل بسبب شكل الاسنان..لهذا كثرت التقنيات الطبية في مجال تجميل الاسنان..وتنوعت معنا في الاستوديو أخصائية تأهيل الأسنان التجميلي الدكتورة رونا محمود ربّاح لتقدم لنا احدث التقنيات في هذا المجال وبعض النصائح لأحباء الابتسامة الجذابة.

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