دراسة تحذّر الآباء.. هذا ما يفعله الصراخ على الحامل بالجنين!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين من كلية كوتشي الطبية في اليابان أنّ "الآباء الذين يصرخون على زوجاتهم الحوامل، قد يضرّون بالطفل الجنين"، موضحة أنّ "الإساءة اللفظية أثناء الحمل مرتبطة بنسبة 50% تقريباً من مشاكل السمع لدى الأطفال".

ووفقاً لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد لفت الباحثون إلى أنّ "الصوت العالي يسبّب عدم الراحة للجنين، ويعوق تطوير نظام السمع لديه، الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشاكل".

وفي إطار دراستهم، نصحَ الباحثون جميع الآباء بتجنّب توجيه أي إساءة لفظية إلى زوجاتهم أثناء الحمل، وذلك للحفاظ على الأداء السمعي الجيّد لحديثي الولادة.

مصدر الصورة: Parents World

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